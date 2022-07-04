Pınar Altuğ: Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok!

Pınar Altuğ, önceki gün 13 yaşındaki kızı Su Atacan ile Bebek'te bir dondurmacıda objektiflere yansıdı. Yağmur Atacan ise eşi ve kızını aracın içinde bekledi. Dondurma sırası bekleyen ünlü oyuncu, yakın zamanda tatile çıkacaklarını söyledi. Altuğ, "Karavan tatilleri kışın oluyor. Yaz aylarında tekne tatilinde olacağız" dedi.

"RESTORAN FİYATLARINI BİLMİYORUM"

47 yaşındaki oyuncu, "Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum" sözleriyle, Bodrum'daki pahalılığın kendilerini etkilemediğini belirtti.