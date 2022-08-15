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Gecce Magazin Haberleri

Pınar Altuğ aşka geldi: "İyi ki be kocam!"

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bu karesini "Bana “Karım olur musun?” diye soralı 15 yıl oldu, iyi ki be kocam. Sonsuza kadar!" notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ aşka geldi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2022 15:05

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişlerdi. Instagram'ı aktif kulanan güzel oyuncu,  eşi Yağmur Atacan ile teknede çektiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ, aşk karesine; "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu, İyi ki be kocam. Sonsuza kadar!" diye yazdı.

Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur Atacan da gönderisine; "Şimdilik sadece 15 yıl oldu 'evet' sorusunu soralı. My love (Aşkım)" notunu düştü. Ardından bir paylaşım daha yapan eski oyuncu, "İyi ki dedik hep. Bize kaldırıyorum bu kadehi. En güzel pazartesi. İşten kaçmamın nedeni sevgilim... Nice yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

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