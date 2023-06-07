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Peugeot ÖTV muafiyetini az önce açıkladı! Yeni 2008 modeli 481.675 TL'den satılacak

Peugeot'un duyurusuna göre, ÖTV muafiyetli fiyatlarla vatandaşlar indirimli olarak araçlara sahip olabilecekler.

Peugeot ÖTV muafiyetini az önce açıkladı! Yeni 2008 modeli 481.675 TL'den satılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-06-2023 21:18

Yeni 2008 modeli 481.675 TL'den satılacak. Peugeot ÖTV muafiyetini az önce açıkladı- Türkiye'de Peugeot markasının güncel ÖTV muafiyetli fiyat listesi açıklandı. Peugeot 2008 modeli de bu ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar, %40 ile %80 arasında değişen ÖTV indirimleriyle birlikte daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabilecekler.

Peugeot'un duyurusuna göre, ÖTV muafiyetli fiyatlarla vatandaşlar indirimli olarak araçlara sahip olabilecekler. Bu kampanya ile birlikte Peugeot 2008 modeli için de detaylı fiyat listeleri ve diğer bilgiler gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Vatandaşlar, Peugeot markasının ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler. ÖTV indirimleri, araç fiyatlarında önemli bir avantaj sağlayarak bütçeye katkıda bulunabilir. Bu kampanya kapsamında sunulan fırsatlar, araç alımında düşünülecek bir seçenek olabilir. Peugeot'un ÖTV muafiyetli fiyat listesi ve kampanya detaylarına ilişkin bilgilere gecce.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde, Peugeot markasının avantajlı tekliflerinden faydalanarak araç sahibi olma imkanınızı değerlendirebilirsiniz. Peugeot 2008, modern tasarımı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu özellikleriyle Peugeot 2008, otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Peugeot'un yayınladığı Haziran 2023 ÖTV muafiyetli fiyat listesine göre, yeni 2008 modeli, indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. ÖTV muafiyeti sayesinde vatandaşlar, Peugeot 2008'e daha ekonomik koşullarda sahip olabilecekler. Bu kampanya, araç almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor.

2023 Peugeot 2008 Engelli Araç Fiyat Listesi

Peugeot 2008 1.2 PureTech Turbo Benzinli 100 Beygir Manuel (6MT) Active Prime    867.000 TL    481.675 TL

Peugeot 2008 1.2 PureTech Turbo Benzinli 130 Beygir Otomatik (EAT8) Active Prime    907.000 TL    503.551 TL

Peugeot 2008 1.2 PureTech Turbo Benzinli 130 Beygir Otomatik (EAT8)  Allure    947.500 TL    525.956 TL

Peugeot 2008 1.2 PureTech Turbo Benzinli 130 Beygir Otomatik (EAT8)  GT    1.068.000 TL    (Limit Dışı) 595. 250 TL

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Dizel 130 Beygir Otomatik (EAT8)  Active Prime    957.500 TL    529.055 TL

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Dizel 130 Beygir Otomatik (EAT8)  Allure    1.017.000 TL    (Limit Dışı) 566.870 TL

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Dizel 130 Beygir Otomatik (EAT8)  GT    1.139.000 TL    (Limit Dışı) 639.651 TL

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