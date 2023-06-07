Peugeot ÖTV muafiyetini az önce açıkladı! Yeni 2008 modeli 481.675 TL'den satılacak

Yeni 2008 modeli 481.675 TL'den satılacak. Peugeot ÖTV muafiyetini az önce açıkladı- Türkiye'de Peugeot markasının güncel ÖTV muafiyetli fiyat listesi açıklandı. Peugeot 2008 modeli de bu ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar, %40 ile %80 arasında değişen ÖTV indirimleriyle birlikte daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabilecekler.

Peugeot'un duyurusuna göre, ÖTV muafiyetli fiyatlarla vatandaşlar indirimli olarak araçlara sahip olabilecekler. Bu kampanya ile birlikte Peugeot 2008 modeli için de detaylı fiyat listeleri ve diğer bilgiler gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Vatandaşlar, Peugeot markasının ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler. ÖTV indirimleri, araç fiyatlarında önemli bir avantaj sağlayarak bütçeye katkıda bulunabilir. Bu kampanya kapsamında sunulan fırsatlar, araç alımında düşünülecek bir seçenek olabilir. Peugeot'un ÖTV muafiyetli fiyat listesi ve kampanya detaylarına ilişkin bilgilere gecce.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde, Peugeot markasının avantajlı tekliflerinden faydalanarak araç sahibi olma imkanınızı değerlendirebilirsiniz. Peugeot 2008, modern tasarımı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu özellikleriyle Peugeot 2008, otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Peugeot'un yayınladığı Haziran 2023 ÖTV muafiyetli fiyat listesine göre, yeni 2008 modeli, indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. ÖTV muafiyeti sayesinde vatandaşlar, Peugeot 2008'e daha ekonomik koşullarda sahip olabilecekler. Bu kampanya, araç almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor.

2023 Peugeot 2008 Engelli Araç Fiyat Listesi