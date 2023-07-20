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Peugeot 208 modelinde 251.000 TL indirim yaptı! O vatandaşlar ÖTV ödemeden hemen alıyor!

Peugeot 208, önemli bir indirim kampanyasıyla ÖTV muafiyetli düşük fiyatlı araç satın almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Peugeot 208 modelinde 251.000 TL indirim yaptı! O vatandaşlar ÖTV ödemeden hemen alıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 18:12

O vatandaşlar ÖTV ödemeden hemen alıyor! Peugeot 208 modelinde 251.000 TL indirim yaptı-  Peugeot 208, önemli bir indirim kampanyasıyla ÖTV muafiyetli düşük fiyatlı araç satın almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Bu indirimler sayesinde araç fiyatları oldukça düşmüş durumda. ÖTV muafiyetiyle birlikte, yüksek orandaki vergiden kurtulan vatandaşlar, Peugeot 208 modelini daha uygun fiyatlarla satın alabiliyor.

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirli şartlar bulunmaktadır. Engelli raporu olan kişiler, belirli bir yüzdelikte engelli olduklarını ve ÖTV muafiyetinden yararlanabileceklerini kanıtlamalıdır. Bu durumu sağlayan kişiler, araçlarını daha düşük fiyatlarla temin edebilirler.

Peugeot 208 modeli için bazı fiyatlar şu şekildedir:

  • Peugeot 208 1.2 PureTech 75 PS Manuel Active Prime: 565.000 TL yerine 314.551 TL
  • Peugeot 208 1.2 PureTech 100 PS Otomatik (EAT8) Prime Selection: 685.000 TL yerine 379.025 TL
  • Peugeot 208 1.2 PureTech 100 PS Otomatik (EAT8) Active Prime: 694.500 TL yerine 385.972 TL
  • Peugeot 208 1.2 PureTech 130 PS Otomatik (EAT8) Allure Selection: 752.000 TL yerine 417.765 TL
  • Peugeot 208 1.2 PureTech 130 PS Otomatik (EAT8) GT: 845.000 TL yerine 469.891 TL

Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti sayesinde avantajlı hale gelmiştir ve vatandaşlar için cazip bir seçenek sunar. 

Peugeot 208 modeli, ÖTV muafiyeti sayesinde düşük fiyatlarla satın alınabilecek araçlar arasında yer almaktadır. Engelli vatandaşlar, bu muafiyetten yararlanarak uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirler. Bu fırsatlar, araç almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlar. 

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