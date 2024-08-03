Petrol Fiyatlarında Son Durum ve Akaryakıt İndirimleri: Orta Doğu'daki Gerilimlerin Etkisi

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ve belirsizlikler, global petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, petrol fiyatlarının dalgalanmasına ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki üst üste düşüşler, ülkemizde akaryakıta yapılan indirimlerle kendini gösteriyor. İşte, bu süreçte petrol fiyatlarının nasıl hareket ettiği ve akaryakıt fiyatlarına yansıyan etkiler hakkında detaylı bir değerlendirme.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Akaryakıta İndirimler

NTV'nin haberine göre, 6 Ağustos itibarıyla benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim, petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansıması olarak değerlendiriliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, özellikle jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde dikkatle izleniyor. Orta Doğu’daki gerilimler, global petrol piyasalarını etkileyerek fiyatların yükselmesine veya düşmesine neden olabiliyor. Bu tür fiyat değişiklikleri, tüketiciler için akaryakıt fiyatlarında önemli değişikliklere yol açabiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterebiliyor. İşte bazı büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul : Benzin litre fiyatı ortalama 43,64 TL , motorin litre fiyatı ise 45,20 TL .

: Benzin litre fiyatı ortalama , motorin litre fiyatı ise . Ankara : Benzin litre fiyatı 45,73 TL , motorin litre fiyatı 44,21 TL , LPG litre fiyatı 22,94 TL .

: Benzin litre fiyatı , motorin litre fiyatı , LPG litre fiyatı . İzmir: Benzin litre fiyatı 46,15 TL, motorin litre fiyatı 44,69 TL, LPG litre fiyatı 22,64 TL.

Bu fiyatlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan tüketiciler için akaryakıt maliyetlerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, belirli hesaplama yöntemlerine göre belirleniyor. İşte bu hesaplama süreci:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı : Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyat, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirliyor.

: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyat, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirliyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç olarak hesaplanan bu fiyat, akaryakıtın pompa fiyatını oluşturuyor.

Fiyat Değişiklikleri ve Tarihsel Karşılaştırma

14 Mayıs seçimleri öncesinde, benzinin litre fiyatı 19,76 TL, motorinin litre fiyatı ise 18,58 TL olarak satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 26 TL, motorine ise yaklaşık 25 TL zam geldi. Bu fiyat artışları, petrol piyasalarındaki dalgalanmaların ve ekonomik faktörlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.