Perşembe Sabahı Müjdesi! Ayın Tam Ortasında PTT 1.100 TL Yeni Destek Ödemesi Başlıyor

Devlet dar gelirli vatandaşın cebini dolduracak ödemeyi ayın 15'inde hesaplara yatıracak. 1250 TL destek ödemesinden faydalanmak için E-Devlet hesabınız üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yeni dönem için eski sahiplerinin başvurması gerekmezken, yeni hak sahibi olmak isteyen vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süzgecinden geçmek için başvuru yapabiliyor.

1 sene daha uzatılan Aile Destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet ihtiyaç sahibi hanelere birçok ödeme yapmakta. Geçtiğimiz sene başlayan Aile Destek programını Bir sene daha uzatıldığı haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmişti. Temmuz ayında son olarak ödeneceği düşünülen Aile Destek programı uzatılırken 2024 Temmuz ayına kadar devam edeceği belirlendi. Bu noktada gözler ağustos ayı ödemelerine çevrildi. Peki ağustos ayı Aile Destek parası ödemeleri ne zaman başlayacak? Aile Destek programı başvuruları devam ediyor mu? sorularının yanıtları yeni başvuru yapmak isteyen Dar gelirli vatandaş tarafından araştırılmakta. Ağustos ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak sorusunun yanıtı da hak sahibi bireyler tarafından araştırılıyor.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında Türkiye Aile Destek programının 2023-2024 yılı içerisinde de devam edeceğini belirtmişti. Bu açıklama sonrasında gözler ağustos ayına çevrildi. Ağustos ayı aile destek yardımı ödemeleri ne zaman yatacağı araştırılırken detaylı açıklama Aile Bakanlığı tarafından sunuldu. Ağustos ayı Aile Destek ödemelerinin 15 ağustos itibariyle hesaplara aktarılması bekleniyor.

Aile Destek parası ne kadar ödeniyor?

Geçtiğimiz sene 1250 TL ve 850 TL arasında değişen Aile Destek tutarları ile alakalı Yeni dönemde zam yapılıp yapılmadığı merakla araştırılıyor. Ancak Aile Destek ödeme tutarları 2023-2024 senesi boyunca da aynı meblağ olarak devam edecek Ödemeler ise şu şekilde yapılıyor;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.