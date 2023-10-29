Pendikspor Fenerbahçe Maçı Canlı izle Bein Sports 1 canlı maç izle şifresiz

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Trendyol Süper Lig’de Heyecan Dorukta: Fenerbahçe, Pendikspor Deplasmanında!

Lider Fenerbahçe'den Hedef: 19'da 19

Bu sezon, hem ligde hem de Avrupa arenalarında müthiş bir performans sergileyen Fenerbahçe, 18 maçtan 18 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu başarılı seriyi Pendikspor karşısında da sürdürmeyi planlıyor. Ancak, geçtiğimiz hafta Konya karşısında sezonun ilk zaferini elde eden Pendikspor, Fenerbahçe karşısında da sürpriz peşinde.

Ligdeki Durum: Fenerbahçe Zirvede, Pendikspor Tehlike Hattında

10. hafta itibariyle Fenerbahçe, tam 27 puanla ligin zirvesinde bulunurken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sıradaki yerini koruyor.

Tarihlerindeki İlk Süper Lig Mücadelesi

Tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor, bu özel sezonunda Fenerbahçe ile de ilk kez Süper Lig maçında karşılaşacak.

Ancak iki takım arasındaki rekabet, sadece Süper Lig ile sınırlı değil. Daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri de oldukça çekişmeli geçti. 14 Aralık 1999 tarihli maçta Pendikspor, 2-1'lik skorla galip gelirken; 28 Kasım 2012 tarihindeki maçta ise Fenerbahçe, 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Pendikspor'da Moraller Yüksek

Pendikspor, geçen hafta dış sahada aldığı sürpriz galibiyetle adından söz ettirdi. Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik zafer, Kırmızı-Beyazlı ekibe moral getirdi. Bu galibiyet, Pendikspor'un Süper Lig'deki ilk zaferi oldu ve yeni teknik direktör Ivo Vieira yönetimindeki ilk maçlarını kazandılar. Ancak, 9 haftada sadece 1 galibiyet alan Pendikspor'un zor günler geçirdiği bir gerçek. Fenerbahçe gibi bir devi ağırlayacak olmaları, onlar için büyük bir sınav olacak. Takımda ciddi bir eksik oyuncu bilgisi bulunmamaktadır.

Fenerbahçe Fırtınası Süper Lig'de Esiyor

Ligde rüzgar gibi esen Fenerbahçe, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Hatayspor'u 4-2'lik skorla geçerek liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 9 haftada tam 27 puan topladı. UEFA Konferans Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan ekip, Ludogorets'i 3-1 ile geçerek gruptan çıkma şansını artırdı. Hücum hattında bu sezon gösterdiği etkileyici performansla en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe, Pendikspor karşısında da favori olarak gösteriliyor. Ancak, Fenerbahçe'de Emre Mor, Lincoln, Luan Peres ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri biliniyor.

Pendikspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pendikspor'un sürpriz bir galibiyetle moral bulduğu bu dönemde, Fenerbahçe'nin de liderliğini sürdürebilmek adına sahada olacağını biliyoruz. İki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı bu mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Pendikspor Fenerbahçe Maçı Canlı izle

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