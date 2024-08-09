Peker Açıkalın 'beyin kanaması' geçirdi iddiasına eşinden yanıt geldi!

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi başarılı projelerde yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kuran usta oyuncu Peker Açıkalın hakkında çıkan beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Magazin Burada'nın haberine göre, Açıkalın'ın bir dizi ameliyat geçireceği ve hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun eşi Çilem Açıkalın sessizliğini bozdu. Onur Akay'a konuşan Çilem Açıkalın, "4 ay önce opere oldu. Şu an iyi, konuşması yerinde" ifadelerini kullanarak, Açıkalın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Daha önce kalp krizi geçiren Peker Açıkalın'ın, dört ay önce bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü de sosyal medyada yer aldı. Hayranları, Açıkalın'ı görür görmez "Geçmiş olsun", "Sana ne oldu?", "Yaşlanmış resmen" gibi yorumlarda bulundu.

Peker Açıkalın'ın sağlık durumu ve yaşadığı süreç, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.