Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var!

Emekli zammı sonrasında bankalar devreye girmiş bulunuyor. Özellikle de kamu bankaları sadece maaş taşıma şartına birçok destek ödemesi sunuyor. 3 kamu bankasının düzenlediği kampanya kapsamında emekliye 13.000 TL ödeme yapılıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın düzenlediği kampanya kapsamında emeklinin başvurması sonucunda anında kredi onayı veriliyor. Böylece emekli vatandaşın nakit ihtiyacı da anında gideriliyor.

Temmuz ayında emekliye yapılan zamlar pek de hoşa gitmemişti. Erdoğan emekli zamMı için Ekim ayını işaret ederken, o zamana kadar acil nakit ihtiyaçları için bankalar deveye girdi. Düşük faizle ve uzun vade ile emekliye sunulan fırsatların ardı arkası kesilmiyor.

Pazartesi sabahı erkenden banka şubelerine giden emekliye 13.000 TL'den başlayan ek ödemeler yapılacak. Faiz oranları ise emekliye özel olarak uygulanacak. Kredi çekme işlemleri bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden de sağlanabilecek. Kredi puanı düşük olan emekli bu haktan faydalanamayacak.

KAMU BANKALARI DEVREYE GİRDİ

3 kamu bankası emeklinin yanında olduğunu ispat edecek bir kampanya düzenledi. Kamu bankaları başvuru yapan emekliye 13.000 TL ek ödeme imkanı sunacak iken bununla birlikte bankaya maaş taşıma karşılığında da karşılıksız promosyon ödemesi alacak.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın düzenlediği kredi paketlerinden ihtiyacınıza göre şekillenen esnek ödeme yöntemlerini de belirleyebilirsiniz. Maaşınıza göre ödenen kredi miktarı geri ödemesi ise yine size bağlı faiz oranları ile şekillenecek.