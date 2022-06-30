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Gecce Magazin Haberleri

Patron ünlü isimlere diss attı!

Türk rap müzik sanatçısı ve söz yazarı Patron, Eylül ayında yayınlanacak olan Kış Uykusu albümünün ikinci tekli çalışması olan Gaf şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

Patron ünlü isimlere diss attı!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 30-06-2022 14:24

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı ve klip, ilk günden YouTube'da Trend videolar listesine hızlı bir giriş yaparak yükselmeye devam ediyor. 

 

Patron'un eleştirel şarkısı Gaf, ünlü isimlere de sözlerini esirgemiyor. Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Okan Bayülgen, Sinan Akçıl,  Tuğçe Kazaz ve daha birçok ünlü ile ilgili tartışmalı sözler içeren şarkı, hareketli bir müzik eşliğinde dinleyiciye sunuluyor. 

 

YouTube'da ve sosyal ağlarda büyük ilgi gören projeye, ''Kral yine yargı dağıtıyor.'', '' Kral piyasayı elden geçirdi.'' gibi yorumlar yağdı. 

 

Şarkının klibi Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde çekilirken, müzik prodüksiyonu Furkan Karakılıç imzası taşıyor. 

 

 

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