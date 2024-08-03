Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sen Nehri Kirliliği: Triatlon Antrenmanı İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sen Nehri Kirliliği: Triatlon Antrenmanı İptal Edildi
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 12:35

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, triatlon sporcularının bugün Sen Nehri'nde yapmayı planladığı antrenman kirlilik nedeniyle iptal edildi. Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te son iki gündür etkili olan fırtınaların su kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının yapılamayacağını açıkladı.

Yüzme yarışlarının kirlilik engeline takıldığı daha önceki tarihlerde, 28 ve 29 Temmuz'da da benzer sorunlar yaşanmıştı. Sen Nehri'nin temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcama yapılmış olsa da, kirlilik tartışmaları devam ediyor. Olimpiyatlar 26 Temmuz'da başlamış olup, 11 Ağustos'ta sona erecek. Yüzme dışındaki bisiklet ve koşu antrenmanları ise devam edebilecek.

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