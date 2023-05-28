Para lazımsa hayat kurtaran kampanya geldi! Enpara hesaplara 70 bin TL ihtiyaç kredisi tanımladı! Anında alıyorsunuz

Enpara hesaplara 70 bin TL ihtiyaç kredisi tanımladı! Anında alıyorsunuz... Para lazımsa hayat kurtaran kampanya geldi- QNB Finansbank'a bağlı olarak hizmet veren Enpara, 2023 Mayıs ayı itibariyle ihtiyaç kredisi kampanyalarını güncelledi. Enpara, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Enpara, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere, 70.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisinin faiz oranları, vade süresine göre değişmektedir. Enpara'nın sunduğu açıklamaya göre, 3-12 ay vade aralığında yüzde 2,46 faiz oranı, 13-24 ay vade aralığında yüzde 2,66 faiz oranı, ve 25-36 ay vade aralığında yüzde 2,86 faiz oranı uygulanmaktadır.

Enpara'nın ihtiyaç kredisi kampanyasında dosya masrafı bulunmamaktadır ve başvuru sırasında belge, kefil veya teminat talep edilmemektedir. İhtiyaç kredisinin kullanımı için minimum 1.000 TL ve maksimum 100.000 TL arasında talepte bulunulabilir. Vade süresi ise 1 aydan 36 aya kadar seçilebilir.

Enpara'nın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 70.000 TL'ye kadar kredi talep edebilirsiniz. Enpara, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla müşterilerine uygun seçenekler sunmaktadır. Enpara'nın ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranları, vade süresine göre değişiklik göstermektedir. Güncel faiz oranlarını ve vade seçeneklerini Enpara'nın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri kanallarından öğrenebilirsiniz.

Detaylı hesaplama ve ödeme planı için Enpara'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Enpara'nın ihtiyaç kredisi kampanyasıyla finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun koşullarla kredi kullanma imkanına sahipsiniz.