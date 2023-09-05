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Para İhtiyacınızı PTT Duydu! 13.600 TL Elden Veriyor! Hem Şart Şurt Olmadan

PTT uzun süredir bankalara kafa tutan kredi kampanyaları ile gündemde oluyor.

Para İhtiyacınızı PTT Duydu! 13.600 TL Elden Veriyor! Hem Şart Şurt Olmadan
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 17:51

PTT uzun süredir bankalara kafa tutan kredi kampanyaları ile gündemde oluyor. Sadece ihtiyaç kredisi veren ve bunu da Aktif Bank aracılığı ile sağlayan PTT şart şurt olmadan 10.000 TL verecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşa destek PTT'den yapılacak. 

Vatandaşın nakit ihtiyacına karşılık PTT yepyeni bir kampanya başlattı. 10.000 TL'ye kadar her kesme uygun taksitli seçenekleri ile başlatılan kampanya kapsamında acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. PTT Aktif Bank işbirliği ile sunulan bu ihtiyaç kredisi imkanı ile birlikte acil nakit ihtiyacını gidermek isteyen vatandaş PTT kapılarını aşındıracağa benziyor.

10.000 TL'ye kadar sunulan bu Kredi fırsatı çeşitli ihtiyaçlarınız için esnek bir çözüm yolu olarak karşınızda çıkıyor. PTT Aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için bu avantaj finansal sıkıntı yüklerini gidermek ve ihtiyaçlarına karşılamak amacıyla büyük önem arz edeceğe benziyor. Öte yandan uygun taksit seçenekleri ise kredi çeken vatandaşın geri ödemesi konusunda esnek bir ödeme planı hak kazanmalarını sağlıyor. 18 yaşını Aşan her bireyin faydalanabileceği, Kredi geri ödemesini kişinin maddiyatına göre oluşturulabileceği PTT ihtiyaç kredisi kapsamında 10.000 TL ödeme alabilmek için acilen PTT şubelerine gitmeniz gerekiyor. 

Minimum 10.000 TL

PTT'nin sunduğu ihtiyaç kredisi 10.000 TL ile sınırlı değil. 70.000 TL'ye varan ödemelerinizi 24 aya varan vade süresi ile ödeyebilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız olduğunu belirledikten sonra size özel fırsatlardan faydalanmak en yakın şubeye gidebilir size özel fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Emeklilere ek ödeme mevcut

Emekli vatandaş emekli maaşını hangi bankadan alırsa alsın PTT'ye maaşını taşımak ve 3 yıl kalma taahhütü vermesi sonrasında çekeceğe krediye ek emekli promosyonu ödemesinden de faydalanıyor. Bu kapsamda emekliye 3600 TL'ye varan ek ödeme imkanı karşılıksız olarak sağlanıyor. Minimum 10.000 TL kredi çeken emekli bu sayede 13.600 TL ödeme alma hakkına sahip oluyor. 

 

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