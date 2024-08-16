Pakistan’da İlk Mpox Vakaları Tespit Edildi: Üç Kişide Maymun Çiçeği Virüsü Belirlendi

Pakistan'da bu yıl ilk defa maymun çiçeği virüsü (mpox) vakaları ortaya çıktı. Geo News'in haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde sağlık yetkilileri, bir Körfez ülkesinden gelen üç kişide virüs tespit ettiklerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sacid Şah, hastaların hafif semptomlar gösterdiğini ve bulaşmayı önlemek için temaslı takiplerinin yapıldığını bildirdi. Numuneler teyit için Ulusal Sağlık Enstitülerine gönderildi. Nisan 2023'ten bu yana Pakistan'da biri ölümle sonuçlanan toplam 11 mpox vakası rapor edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Birliği, virüsün uluslararası yayılma potansiyeline karşı halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Mpox, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabilir, ilk belirtiler 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkar. Tedavi, genellikle antiviral ilaçlarla yapılır.