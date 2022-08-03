Özgü Namal zor günleri atlattı!

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata veda etmişti.

BODRUM'DA OBJEKTİFLERE YANSIDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi. Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent’teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.

Namal, bir gün sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.

Yaklaşık iki yıl önce eşinin vefatıyla sarsılan ve zor günleri atlatan Namal, daha sonra evinin yolunu tuttu. (Kaynak: haberturk.com)