Özgü Namal Yeni Projesiyle Geri Dönüyor

Özgü Namal, televizyon dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. “Kızıl Goncalar” dizisinin final yapacağının duyurulmasıyla birlikte teklif yağmuruna tutulan usta oyuncu, kulislerden gelen bilgilere göre yeni sezonda “Kıskanmak” dizisiyle ekranlara dönecek.

“Kıskanmak” İçin Ay Yapım'dan Dev Hamle

Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, Ay Yapım imzası taşıyan “Kıskanmak”, yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olacak. Yönetmen koltuğunda deneyimli isim Nadim Güç yer alacak. Edebiyat dünyasının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan yapımın senaryosunu ise Yılmaz Şahin kaleme alıyor.

Seniha Rolünde Özgü Namal

Dizide hayatı boyunca bastırılmış duygularla yaşayan, içinde fırtınalar kopan Seniha karakterine Özgü Namal hayat verecek. Bu güçlü karakter, izleyicilere psikolojik derinliği ve intikam duygusuyla örülü hikayesiyle unutulmaz anlar yaşatacak.

Selahattin Paşalı da Kadroda

Özgü Namal’a dizide başarılı oyuncu Selahattin Paşalı eşlik edecek. Genç oyuncu, Seniha’nın ağabeyi Nüzhet karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Hikaye, istediği hayatı yaşayamayan bir kadının ağabeyinden aldığı intikam üzerine kurulu olacak.

Yayın Kanalı Belli Oluyor

“Kıskanmak” dizisinin, yeni yayın döneminde NOW ekranlarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Roman daha önce sinemaya Zeki Demirkubuz tarafından uyarlanmıştı. Bu kez televizyon ekranında hayat bulacak olan eser, merakla bekleniyor.