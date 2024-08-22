Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Kızıl Goncalar'da Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu yeni sezon için de iddialı konuştu. Gelen bir soru üzerine Namal, "Sezon harikaydı. Senaryo geldi, provalara başladık. Her şey yolunda... Sevenlerimiz bekliyor, bomba gibi dönüyoruz," dedi.



Özgü Namal'ın bu açıklamaları dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Özgü Namal'ın yanı sıra Özcan Deniz, Mert Yazıoğlu, Mert Turak, Erkan Avcı, Selen Öztürk, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.