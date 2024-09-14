Özgü Namal: Çocuklarım bana şifa veriyor!

Özgü Namal: Çocuklarım bana şifa veriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2024 16:33

Ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın Kuruçeşme'de düzenlenen etkinliğine katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020 yılında kalp krizi sonucu kaybeden Namal, oğlu Nefes ve kızı Elem Su ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basında yer alan "kendi sandalyesini sete getirdiği" ve "kuaförünün evine geldiği" iddialarına da yanıt veren Namal, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Bunların hiçbiri doğru değil. Ben mütevazı bir insanım, hizmet görmekten hoşlanmam. Ayağıma sandalye getirilmesinden hoşlanmam. Her zaman her yerde kendi işimi kendim yaparım" diyerek, mütevazı yaşam tarzını vurguladı. Namal, özellikle yaşı büyük insanların kendisine hizmet etmesine karşı olduğunu ifade ederek, "Öyle bir ailede büyüdüm, edep diye bir şey var" açıklamasıyla dikkat çekti.

 

Ünlü oyuncu, yaz aylarını dinlenerek ve ailesiyle vakit geçirerek değerlendirdiğini belirtti. "Yoğun bir sezondan çıktım, akabinde Almanya'da bir sinema filmi çektim. Çocuklarımla ilgilendim, onların yanında olmak bana şifa veriyor, ruhumu temizleyip arındırıyor" diyerek yaz aylarının kendisi için ne kadar değerli geçtiğini vurguladı. Çocuklarının her geçen gün büyüdüğünü ve her yeni gün yeni insanlara dönüştüğünü belirten oyuncu, "Onların yolculuklarına şahitlik etmek büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz sezon uzun bir aradan sonra setlere dönüş yaptığını hatırlatarak, "İlk başlarda zorlandım ama bu, bisiklete binmek gibi. Zamanla alışıyor ve hatırlıyorsun" diyerek setlere geri dönüş sürecini anlattı.

Samimi ve içten açıklamalarıyla gündeme gelen Namal, etkinlikte gösterdiği duruşuyla hayranlarının takdirini kazandı.

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