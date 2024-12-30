Özgü Kaya’dan ayrılık açıklaması: “Hayat ne getirirse ona razıyım”

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, iki yıldır birlikte olduğu meslektaşı Eren Ören’le yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Özgü Kaya’dan ayrılık açıklaması: “Hayat ne getirirse ona razıyım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2024 12:15

Özgü  Kaya, ilişkiyi dostane bir şekilde sonlandırdıklarını belirterek, “Yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen ne kadar iyi geçinirseniz geçinin, olmayabiliyor. Biz de olamadık ama dostça ve saygı çerçevesinde ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Ayrılık sonrası geleceğe dair düşünceleri sorulan Kaya, içten bir yanıt verdi. “Ayrıldıktan sonra kendinizi ilişkilere kapatır mısınız?” sorusuna, “Kendime böyle bir sınır koymam. Hayat akışında ilerlemeyi seviyorum. Ne getirirse ona razıyım” şeklinde yanıt verdi.

Hayranlarından destek mesajları alan oyuncu, pozitif yaklaşımıyla dikkat çekerken, yeni projelere odaklanacağını da belirtti. Özgü Kaya’nın bu açıklamaları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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