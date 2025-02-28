Özge Yağız’dan set anısı: “Kız istemeye gelir gibi geldiler!”

Başarılı oyuncu Özge Yağız, Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim Kulübü tarafından düzenlenen İletişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte kendisine plaket takdim edilen Yağız, sektörle ilgili deneyimlerini paylaşırken, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Ailesinin ilk set ziyaretine dair yaptığı esprili anlatımıyla salondakileri güldüren ünlü oyuncu, “Annem ve babam, beni ilk kez sette ziyaret ettiklerinde ellerinde paket paket baklava ve börekle, adeta kız istemeye gider gibi gelmişlerdi,” diyerek keyifli anlar yaşattı.

Samimi açıklamaları ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Özge Yağız, etkinlik sonunda genç iletişimcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.