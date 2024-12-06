Özge Yağız’dan sanat ve yaratıcılık vurgusu

Başarılı oyuncu Özge Yağız, Hello dergisine verdiği röportajda kariyer hedeflerinden ve sanata olan tutkusundan bahsetti. Samimi açıklamalarda bulunan Yağız, geleceğe dair hayallerini ve sanata bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

“Önümüzdeki on yıl içinde sürekli gelişim yolunda, yaratıcılıklar içinde olmayı diliyorum. Sanatın dünya çapında kutlanmasına katkıda bulunan projelerde yer almak, sanatın toplumsal değişime nasıl ilham verebileceğini göstermek hayallerimi süslüyor diyebilirim.”

Genç yaşına rağmen oyunculukta adından sıkça söz ettiren Yağız, sanata olan bağlılığını ve toplumsal fayda sağlayan projelerde yer alma isteğini vurgulayarak, hem kariyerinde hem de kişisel yolculuğunda yaratıcı adımlar atmaya kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.