Özge Özpirinçci: Zaman nasıl geçti inanamıyorum!

Burak Yamantürk'le mutlu bir birliktelik sürdüren Özge Özpirinçci geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamış ve kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

Güzel oyuncu, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'tbt' (Throwback Thursday) notuyla yayınladı.

Özpirinçci, gönderisinde "Şimdi bir bu fotograflara bakıyorum bir Mercan'a bakıyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum!" ifadelere yer verdi.

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Özge Özpirinçci'nin fotoğraflarına; Müge Boz, Umut Evirgen, Demet Evgar, Burcu Biricik, Özge Özder, Eda Gürkaynak, Seray Kaya ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.