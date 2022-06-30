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Gecce Magazin Haberleri

Özge Özder: Hep bu günleri bekledim

Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz, önceki gün kızları Luna ile birlikte Bodrum'da objektiflere yakalandı. Denize girmeyen çift, magazincilerle ayaküstü sohbet etti. Son olarak Sadakatsiz isimli dizide rol alan Özder, "Yoğun geçen sezonun ardından bu günleri bekledim" dedi.

Özge Özder: Hep bu günleri bekledim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2022 10:23

'Sadakatsiz' dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder önceki gün müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları kızları Luna ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

 

 

Bir süre bulundukları plajda iskelede zaman geçiren çift, denizin dalgalı olması nedeni ile suya giremedi.

 



Kendilerini görüntüleyen magazin muhabirleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen ikiliden Özge Özder; yoğun geçen bir sezondan sonra, "Ben hep bu günleri bekledim" ifadelerini kullandı.

 

Eşinin 'Kalbin Yok' isimli yeni şarkısı hakkında konuşan Özder, "Kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği bir şarkı" yorumunu yaptı.

 

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