Özge Özder: Hep bu günleri bekledim

Sadakatsiz ' dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder önceki gün müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve kızları kızları Luna ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

Bir süre bulundukları plajda iskelede zaman geçiren çift, denizin dalgalı olması nedeni ile suya giremedi.





Kendilerini görüntüleyen magazin muhabirleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen ikiliden Özge Özder; yoğun geçen bir sezondan sonra, "Ben hep bu günleri bekledim" ifadelerini kullandı.

Eşinin 'Kalbin Yok' isimli yeni şarkısı hakkında konuşan Özder, "Kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği bir şarkı" yorumunu yaptı.