Özge Gürel'in nikâh kombininin fiyatı belli oldu

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun nikâhı 14 temmuz'da Almanya'da gerçekleşti. Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe şehrinde gerçekleşen törene çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ünlü çift, nikâh hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

AYAKKABISI 28 BİN TL

'Fenomenler Ne Giymiş' isimli Instagram hesabında yer alan bilgiye göre; güzel oyuncunun saten gelinliğinin 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü ise 6 bin 145 TL olduğu ortaya çıktı. Yani Özge Gürel'in toplam gelinlik kombinin değeri 66 bin 127 TL'yi buldu.