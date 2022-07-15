Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde!

Eski milli futbolcu Özer Hurmacı (35), önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

Hurmacı, Mihriban Dinçer'le evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Ediz ve Elizhan ile birlikte objektiflere yansıdı.

Babaları ile neşeli anlar yaşayan Ediz ve Elizhan'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü.

"BİR ŞEY DEMEM DOĞRU OLMAZ"

Babaları ile neşeli anlar yaşayan ve keyifleri yerinde olan Ediz ve Elizhan’ın keyfine diyecek yoktu. Hurmacı velayet davası ile ilgili, "Süreç devam ediyor. Bir şey demem doğru olmaz. Çocukları çok özlemiştim. Tatilde doya doya vakit geçireceğim onlarla" dedi.

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