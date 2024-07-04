ÖZEL SEKTÖR Zam Alacak mı? Açıklama Yapıldı!

ÖZEL SEKTÖR Zam Alacak mı? Açıklama Yapıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2024 19:50

Özel sektöre zam beklentisi son dönemde iyice arttı. Asgari ücrete zam yapılmaması durumunda tüm özel sektör çalışanları bu durumdan olumsuz etkilenecek. İşçi ve işveren arasındaki görüşmeler henüz netlik kazanmış değil. Asgari ücrete zam yapılmaması, işverenler için bir avantaj olarak görülürken, çalışanlar arasında endişe yaratıyor. Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör patronları bu konuda çekimser kalıyor.

Özel Sektör Zam Konusunda İkiye Bölündü

Özel sektör, zam konusunda ikiye bölünmüş durumda. Özel sektör zam beklentisi, çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında erimemesi adına önemli. Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı konusunda belirsizlikler sürerken, her işletme kendi durumuna göre bir ücret skalası belirlemeye çalışıyor. Özel sektörde her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünürken, birçok kurumsal şirketin çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapma kararı aldığı iddiaları medyada yer alıyor.

Asgari Ücretten Fazla Maaş Alana Zam Kuralı

Türkiye’de asgari ücret ile çalışanlar için belirli kanunlar bulunurken, asgari ücretin üstünde maaş alanlar için işverenin inisiyatifi devreye giriyor. Asgari ücret, Tespit Komisyonu’nun belirlediği ölçüde yükselirken, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için işverenin rıza gösterdiği oranda artış yapılabiliyor. Ancak, çalışanların sözleşmelerinde "personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz" şeklinde bir düzenleme varsa, bu durumda İş Kanunu m.22 çerçevesinde prosedür uygulanmak zorunda.

Hükümet ve İşverenlerin Tutumu

Hükümetin asgari ücrete ara zamma sıcak bakmaması, özel sektör patronlarının da bu konuda çekimser kalmasına yol açıyor. Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı konusunda belirsizlikler sürüyor. Her bir işletme, kendi mali durumuna ve ekonomik koşullara göre bir ücret skalası belirlemeye çalışıyor. Bu durum, çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybetmesine neden oluyor ve maaşların pul olmasına yol açıyor.

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