Özcan Deniz'e soruşturma şoku! Savcılık ifade için çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçıya ‘İmar Kirliliğine Neden Olma’ ve ‘Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından soruşturma açtı.

Savcılığın incelemelerine göre, Özcan Deniz’in Sarıyer Uskumruköy’de bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazisinde yer alan üç villada ruhsatsız ve izinsiz değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Villalara havuz, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının eklendiği, bazı alanların ise yaşam alanına çevrildiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz’in yarın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcının konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olurken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ise şimdiden magazin ve hukuk çevrelerinde yakından takip ediliyor.