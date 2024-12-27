Özcan Deniz'den çok sert açıklama

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kişisel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan Deniz, ailesini hayatından çıkardığını duyurdu.

Paylaşımında, “Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz)için. Her şeye şükürler olsun” ifadelerini kullanan sanatçı, yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurguladı.

Bu açıklama, Özcan Deniz’in ailesiyle arasında yaşanan sorunların boyutunu gözler önüne sererken, hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.