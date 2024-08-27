Özcan Deniz ile kardeşleri arasında sular durulmuyor: "Birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor…"

Özcan Deniz ile kardeşleri arasında sular durulmuyor… Kız kardeşi Yurda’ya “Akşamı bekle” diyen Özcan Deniz şu paylaşımı yaptı: "Birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor…"

Özcan Deniz ile kardeşleri arasında sular durulmuyor:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 10:28

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun yıllardır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. Ağabey-kardeş arasındaki iş ilişkisi sona ererken, her iki tarafın da sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli açıklamalar dikkat çekti.

 

Özcan Deniz, Sezen Aksu’nun "Ahdım Olsun" şarkısını eklediği bir hikâyesinde, hayatında yaşadığı ihanetleri ve zorlukları dile getirdi. Ünlü sanatçı, "Kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız?" gibi ifadelerle içini döktü. Özcan Deniz, ayrıca Sabahattin Ali’nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım" sözünü paylaşarak, geçmişte hayatında yer alan insanlara karşı duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.

Deniz, son paylaşımında ise artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu belirterek, "Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Güler de ağabeyini ve eşi Samar Dadgar’ı eleştirdi. Bunun üzerine Deniz, kız kardeşine yönelik sert bir mesaj yayımladı ve "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin" diyerek, onunla olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kız kardeşi Yurda’ya “Akşamı bekle” diyen Özcan Deniz şu paylaşımı yaptı: "Birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor…"

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