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Gecce Magazin Haberleri

Ozan Güven'in panik anları!

Ozan Güven, önceki gün yeni kız arkadaşıyla Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecileri fark eden Ozan Güven ve kız arkadaşı panik yaşadı.

Ozan Güven'in panik anları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2022 11:10

Bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı.

Ozan Güven, yeni kız arkadaşıyla Etiler’de bir benzin istasyonunda ilk kez görüntülendi. Güven ve gizemli kız arkadaşı, karşılarında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güven’in kız arkadaşı, yüzünü gizlemeyi tercih etti. Daha sonra muhabirlerle konuşan Güven, “Tiyatro oyunum var. Ona yetişmeye çalışıyoruz” demekle yetindi. Güven, muhabirlerin “Hanımefendi yüzünü neden gizliyor?” sorusuna ise, “Siz saçma sapan bir şey yazmayın diye” cevabını verdi.

Güven, kız arkadaşıyla birlikte Levent’teki evine gitti.

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