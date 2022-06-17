Ozan Güven mahkeme bitince mesleğine geri dönecek!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ozan Güven, önceki gün oğlu Ali ile Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 47 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava nedeniyle mesleğine ara verdiğini belirterek, “Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

‘Bir İstanbul Masalı’nda evin küçük ve asi oğlu ‘Demir’i canlandıran Ozan Güven, dizinin yönetmeni Türkan Derya ile dünyaevine girmişti. 2004 yılında oğulları Ali dünyaya gelen ikili, 2010’da boşanmıştı. Ali’nin bu yıl üniversiteye başlayacağını ve onun için alışverişe çıktıklarını dile getiren Güven, “Oğlum bu yıl üniversiteye başlıyor, ne istiyorsa onu olacak. Kararını kendisini versin” dedi.