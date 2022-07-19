Ozan Güven gazetecilere çıkıştı: Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!

Ozan Güven önceki gün Ortakent'te yer alan bir plajda kız arkadaşı ile şezlongda otururken görüntülendi. Daha önce magazin basını ile birçok kez sorun yaşayan oyuncu; yine geleneği yine bozmayarak, yasal sınırları içerisinde kendisini görüntüleyen muhabirlere önce el-kol hareketleri yaptı.

"İNSANLAR RAHATSIZ OLUYOR"

Güven, sonrasında kız arkadaşının "Gitme Ozan" uyarısına uymayarak, basın mensuplarının yanına gelip, "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor" diye çıkıştı.

Daha önce de muhabirlerle birçok kez tartışan Ozan Güven, gazetecilerin yanına gelip "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor." dedi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok." cevabına sinirlenen Ozan Güven, "Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir adam gibi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Ozan Güven gerilim sonrasında plajı terk etti.