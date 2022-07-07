Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşandı

Naz Elmas-Erol Özmandıracı çifti evliliklerinde 28’inci ayına girerken boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami’ye tatile gitti. Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi’yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasını hükmetti.

10 dakika süren duruşma sonrası çift, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtti.

ÇOCUK KRİZİ İDDİASI

Geçtiğimiz nisan ayında Naz Elmas'ın çocuk istemesi ancak Erol Özmandıracı'nın bu karara olumsuz bakması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme gelmişti...

Naz Elmas, haklarında çıkan haberlere "Bu ne yalan bir haber Allah aşkına yahu! Hakikaten trajikomik" yorumunu yapmıştı.