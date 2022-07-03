Öykü Çelik ve yeni sevgilisinin aşk teknesi!

Karın kaslarıyla gündem olan Öykü Çelik, geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü'nde tekne tatilinde objektiflere yansıdı. Teknenin ön kısmında beyaz bikinisiyle güneşlenen güzel oyuncu, tatilinde yalnız değildi.

SÜREKLİ ETRAFA BAKTILAR

Birlikte güneşlendiği beyefendi ile bir süre sonra yakınlaşan Öykü Çelik, Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Uzun süre birlikte sohbet eden ve teknenin ön kısmında vakit geçiren yeni aşıklar, çok temkinliydi. Sürekli etrafına bakan Öykü Çelik ve yeni sevgilisi, bir süre sonra teknenin içine girerek dışarı çıkmadılar. (Kaynak: posta.com.tr)