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ÖTV artışı okkalı geliyor! Giyim, ayakkabı ve otomotivde ek vergiler vatandaşı çileden çıkartacak!

Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında Yener Karadeniz'in son yazısında yer alan bilgilere göre ek vergiler ve sektörler arasındaki denge değişiklikleri üzerine güncel bilgiler sunuldu. İşte detaylar:

ÖTV artışı okkalı geliyor! Giyim, ayakkabı ve otomotivde ek vergiler vatandaşı çileden çıkartacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığı 109 milyar dolar seviyesine yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 50 olan dış ticaret açığı veren sektör sayısı geçen yıl 52'ye çıktı ve bu yılın ilk yarısında da 53'e ulaştı.

Sektörlerde Kapanmalar Artıyor

Ayakkabı, kıymetli madeler, tekstil ve otomotiv gibi birçok sektörde ithalatın artması sonucunda şirket kapanmaları ve istihdam kayıpları yaşanıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ekonomi yönetimi harekete geçti ve ithalatı önleyici politikalar geliştiriyor. Örneğin, altın ithalatına getirilen yüzde 20'lik ek mali yükümlülük gibi önlemler alınıyor. Benzer şekilde tekstil ve ayakkabı sektörlerine de benzer düzenlemelerin geleceği belirtiliyor.

Ayakkabı Sektöründe Değişim

Ayakkabı sektöründe ise durum farklı bir seyir izliyor. İlk kez dış ticaret açığı veren 64. fasıldaki ayakkabı sektöründe, Haziran ayına kadar sürekli dış ticaret fazlası verilirken, geçen Kasım ayında dengenin bozulduğu ve bu yılın başından itibaren dış ticaret açığı verilmeye başlandığı görüldü. Kapasite kullanım oranı yüzde 40'lara kadar geriledi ve sektörde üretim yapan birçok firma kapandı. Bu nedenle ekonomi yönetimi, ayakkabı ithalatını zorlaştırmak amacıyla ek gümrük vergilerini gündeme getiriyor.

Gıda Sektöründe Tersine Dönüş

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun yayınladığı verilere göre, gıda sektöründe de dengeler değişiyor. Geçen yılın ilk yarısında 1.7 milyar dolar fazla veren dış ticaret dengesi, bu yılın aynı döneminde 230 milyon dolar açık verdi. TGDF Başkanı Demir Şarman, yapısal sorunları aşmanın ve küresel ekonomiden daha fazla pay almanın önemine vurgu yaparak, büyümeyi artırma yollarını düşünmemiz gerektiğini belirtti.

Otomotiv Sektöründe Vergi Çalışmaları

En fazla ihracat yapılan sektörlerden biri olan motorlu taşıtlar ve aksamları sektöründe de dengeler değişiyor. Parçalarda son dönemde dış ticaretin ithalat lehine geliştiği görülüyor. İthalatın azaltılması amacıyla 2000 cc ve üzeri motorlu araçlar için ÖTV artışı gündemde. Bu kapsamda çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

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