Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerine %40 Zam Geldi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine %40 zam yapıldı. Karar, 16 Ağustos 2024 gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, hem KGM yönetimindeki hem de Yap-İşlet-Devret modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini belirtti.

Yeni fiyatlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 TL'den 33 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ücreti 419 TL'den 585 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 70 TL'ye ve Osmangazi Köprüsü ise 399 TL'den 555 TL'ye çıktı. İstanbul-İzmir Otobanı'nın ücreti de Osmangazi dahil 1370 TL olarak belirlendi.