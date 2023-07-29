Otomobili olanlara çok elzem duyuru yapıldı! Otomobil muayene sistemi komple değişti: Artık muayenede bunlar kontrol edilmeyecek

Otomobil muayene sistemi komple değişti: Artık muayenede bunlar kontrol edilmeyecek... Otomobili olanlara çok elzem duyuru yapıldı- Araç sahipleri için Türkiye genelinde önem taşıyan araç muayenelerinde, lastik kontrolüne ilişkin önemli değişiklikler ve bilgilendirmeler gerçekleşti. Geleneksel araç muayenelerinde belirli dönemlerde yapılan kontrollerin ötesinde, yeni düzenlemeler ve lastiklerle ilgili detaylar da dikkat çekiyor. Bu yazımızda, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken lastik kontrolleri ve muayene süreçleri hakkında önemli bilgiler sunacağız.

Lastik Kontrolü: Gözden Kaçırılmaması Gereken Detaylar

Araç muayeneleri sırasında yaz lastiği ve kış lastiği kontrollerinin yapılmadığını belirtmekte fayda var. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken unsurların başında lastik diş derinlikleri geliyor. Periyodik muayenelerde lastiklerin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır. Yola Elverişlilik Muayeneleri için ise bu değer 2 mm olarak belirlenmiştir. Muayene süreçlerinde lastik diş derinlikleri, dijital kumpaslar kullanılarak ölçülmektedir.

Lastik Diş Derinliği ve Güvenli Sürüş İlişkisi

Yapılan araştırmalara göre, lastiklerin diş derinliği 3 mm'nin altına indiğinde, su tahliye kapasitesi %70 oranında azalırken, fren mesafesi ise %30 artar. Bu durum, yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde güvenli sürüş açısından büyük bir önem taşır. Ayrıca, lastik diş derinliği azaldıkça, direksiyon hakimiyeti de önemli ölçüde düşer. Bu nedenle, araç sahiplerinin düzenli olarak lastik diş derinliklerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Muayene Süreçlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

TÜVTÜRK tarafından yapılan duyuruda, araç muayeneleri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vurgulanmıştır. Bu noktalardan bazıları şunlardır: