Otomobil sahibi olmak isteyenlere ING'den 400.000 TL taşıt kredisi maliyet tablosu yenilendi

Bu kapsamda ING Bank tarafından sunulan taşıt kredisi de müşterilere özel olarak duyuruldu. İşte ING taşıt kredisi ile ilgili merak edilen detaylar.

Taşıt Kredisi Ödeme Tablosu

ING Bank tarafından sunulan taşıt kredisi hakkında merak edilen tüm detaylar açıklandı. Toplamda 400 bin TL değerinde verilecek kredinin ödeme tablosu da yayımlandı. İşte bu kredi ile ilgili önemli bilgiler:

ING 0 Km Taşıt Kredisi:

Toplam Ödeme: 1.031.733 TL

Faiz Oranı: % 3,69

Aylık Taksit: 21.451 TL

Başvuru Nasıl Yapılır?

ING Bank tarafından sunulan bu taşıt kredisinden faydalanmak isteyen kişiler için başvuru detayları da oldukça önemlidir. Bu krediye başvurmak isteyenler, 400 bin TL'ye kadar ve 48 ay vade ile bu fırsattan yararlanabilirler. İşte başvuru yapabilmek için gerekli şartlar ve detaylar:

Başvuru Şartları:

Kredi kullanacak kişinin en az 18 yaşında olması.

SGK kaydının aktif olması ve minimum 6 aylık bir süreyi kapsaması.

Taşıt üzerinde herhangi bir kurum veya kişinin rehin (ipotek) kaydının bulunmaması.

Kredi notunun yeterli seviyede olması.

Gelirin kredi taksit ödemelerini karşılayabilme yeteneğine sahip olunması.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi

Şubece istenebilecek diğer belgeler

Başvurular, hem mobil hem de internet bankacılığı üzerinden veya mesai saatleri içerisinde ING Bank şubelerine gidilerek gerçekleştirilebilir.

Otomobil Sahibi Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Araç sahibi olmak isteyenler için ING Taşıt Kredisi, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile önemli bir fırsat sunuyor. Otomobil sahibi olmak artık daha kolay ve erişilebilir hale geliyor.