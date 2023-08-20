Otomobil almak isteyenlere tarihi fırsat! Peugeot 2008 komple yenilendi! Fiyatı ise al beni diyor

Peugeot'un B-SUV segmentindeki öne çıkan seçeneği, 2008 modeli, taze ve yenilenmiş tasarımı ile bir kez daha ilgi odağı haline geldi. Markanın çeşitlilik ve yenilik anlayışını en güzel şekilde yansıtan bu güncelleme, Eylül ayında piyasaya sunulacak olan yeni Peugeot 2008 modelinin otomobil tutkunlarını ne kadar heyecanlandırdığını gösteriyor.

Yeni Peugeot 2008 Özellikleri ve Yenilikler

Yenilenmiş tasarımıyla adeta göz kamaştıran yeni 2008, üç farklı motor seçeneği sunuyor. Bu seçenekler arasında 1.2 Puretech 130hp EAT8, 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 ve 115kW (156hp) elektrikli motor yer alıyor. Özellikle elektrikli modelin 406 km'ye kadar ulaşabilen menzili ve sadece 30 dakikada şarj edilebilme özelliği, sürüş deneyimini daha da çekici hale getiriyor.

Geniş Donanım Seçenekleri ile Farklı Tercihler

2008'in donanım seçenekleri, kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Active Prime, Allure ve GT olmak üzere üç farklı paket, çeşitli donanım ve özellik seçenekleri ile sunuluyor. Örneğin, Active Prime paketi LED gündüz farları ve arka park sensörleri gibi önemli özelliklere sahipken, GT paketi daha üst seviye özelliklerle donatılmış bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Modern Teknolojilerle Zenginleştirilmiş İç Mekan

Otomobilin iç mekanında, standart olarak sunulan 10 inçlik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Bu ekran, sürücü ve yolculara geniş bir bilgi ve eğlence kaynağı sunarak araç içi deneyimini zenginleştiriyor. Bu sayede sürücüler, gelişmiş teknolojiye sahip bir iç mekanda yolculuk yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar.