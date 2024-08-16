ÖSYM Hafta Sonu İki Büyük Sınav Düzenleyecek

ÖSYM Hafta Sonu İki Büyük Sınav Düzenleyecek
DİĞER
Yayın Tarihi : 16-08-2024 12:31

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Ağustos Pazar günü iki önemli sınav gerçekleştirecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları yapılacak.

2024-TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak. Bu sınavlar 14 ilde gerçekleştirilecek, toplamda bin 97 salon ve 77 bina kullanılacak. 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavının birinci aşaması saat 10.15’te, ikinci aşaması ise saat 14.45’te yapılacak ve sadece Ankara’da düzenlenecek. Bu sınavlar 6 binada, 83 salonda gerçekleştirilecek.

Kimlik kartı olmayan veya eksik kimlik bilgisi bulunan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınav sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-TUS'a toplam 63 bin 343 adayın, 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavına ise bin 612 adayın katılacağını duyurdu. Ayrıca, gaziler, şehit ve gazi yakınları için sınav ücreti muafiyeti uygulanarak, 254 aday bu haktan yararlandı.

Benzer Haberler
İstanbul'da Başlı Başına Bir Davalık Olay: Sokak Köpeği İrlandalı Turisti Isırdı, İBB'ye Dava Açıldı İstanbul'da Başlı Başına Bir Davalık Olay: Sokak Köpeği İrlandalı Turisti Isırdı, İBB'ye Dava Açıldı
Mahmud Abbas'ın TBMM Konuşması Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı Mahmud Abbas'ın TBMM Konuşması Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Lideri Abbas Bir Araya Geldi: Filistin’e Destek Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Lideri Abbas Bir Araya Geldi: Filistin’e Destek Mesajı
Süper Loto’da Büyük İkramiye Devretti: 11 Ağustos Çekiliş Sonuçları Süper Loto’da Büyük İkramiye Devretti: 11 Ağustos Çekiliş Sonuçları
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Kayıtları İçin Tarihler ve Detaylar Açıklandı! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Kayıtları İçin Tarihler ve Detaylar Açıklandı!
Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Gerçekleştirdi: Çatışmalarda Ölü Sayısı Artıyor Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Gerçekleştirdi: Çatışmalarda Ölü Sayısı Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!