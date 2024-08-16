ÖSYM Hafta Sonu İki Büyük Sınav Düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Ağustos Pazar günü iki önemli sınav gerçekleştirecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları yapılacak.

2024-TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak. Bu sınavlar 14 ilde gerçekleştirilecek, toplamda bin 97 salon ve 77 bina kullanılacak. 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavının birinci aşaması saat 10.15’te, ikinci aşaması ise saat 14.45’te yapılacak ve sadece Ankara’da düzenlenecek. Bu sınavlar 6 binada, 83 salonda gerçekleştirilecek.

Kimlik kartı olmayan veya eksik kimlik bilgisi bulunan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınav sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-TUS'a toplam 63 bin 343 adayın, 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavına ise bin 612 adayın katılacağını duyurdu. Ayrıca, gaziler, şehit ve gazi yakınları için sınav ücreti muafiyeti uygulanarak, 254 aday bu haktan yararlandı.