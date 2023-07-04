Opel Crossland'e vatandaşı yerinden zıplatan zam! İşte Crossland Temmuz 2023 fiyatları!

İşte Crossland Temmuz 2023 fiyatları! Opel Crossland'e vatandaşı yerinden zıplatan zam- Otomotiv devi Opel'in popüler modeli Crossland'e Temmuz 2023 itibarıyla yüksek bir zam geldi. Yeni fiyat listesine göre, Opel Crossland, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz ayında da zamlandı.

Opel Crossland, kullanıcılarına stil ve çok yönlülüğü bir arada sunan bir otomobil olma özelliği taşıyor. Yenilenen tasarımı ve pratik özellikleriyle dikkat çeken Crossland, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlerin beğenisini kazanıyor. Araçta gelişmiş park pilotu, koltuk ve direksiyon ısıtması gibi özelliklerin yanı sıra çift renk tavan da bulunuyor.

Opel Crossland'in Temmuz 2023 fiyatlarıyla ilgili açıklanan bilgilere göre, aracın fiyatı Haziran ayında 846 bin 900 TL iken, Temmuz ayında bu fiyat 1 milyon 44 bin 900 TL olarak belirlendi. Yani, Crossland'e tam olarak 198 bin TL'lik bir zam yapıldı.

Aşağıda, Crossland'in Temmuz 2023 fiyat listesi yer almaktadır:

1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL: 1.044.900 TL

1.2 130 HP BENZİN ESSENTIAL: 1.122.900 TL

1.2 130 HP BENZİN ELEGANCE: 1.200.900 TL

Opel Crossland, şehir içinde 5.70 lt/100 km, şehir dışında 4.10 lt/100 km ve ortalama olarak 4.70 lt/100 km yakıt tüketimi sunmaktadır.

Opel Crossland'in Temmuz 2023 fiyatlarındaki bu artış, araç almak isteyenleri etkileyecek bir faktör olabilir.