  • 04 TEMMUZ Salı 14:35
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Opel Crossland'e vatandaşı yerinden zıplatan zam! İşte Crossland Temmuz 2023 fiyatları!

Otomotiv devi Opel'in popüler modeli Crossland'e Temmuz 2023 itibarıyla yüksek bir zam geldi.

Opel Crossland'e vatandaşı yerinden zıplatan zam! İşte Crossland Temmuz 2023 fiyatları!
Yayın Tarihi : 2023-07-04 09:45

İşte Crossland Temmuz 2023 fiyatları! Opel Crossland'e vatandaşı yerinden zıplatan zam-  Otomotiv devi Opel'in popüler modeli Crossland'e Temmuz 2023 itibarıyla yüksek bir zam geldi. Yeni fiyat listesine göre, Opel Crossland, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz ayında da zamlandı.

Opel Crossland, kullanıcılarına stil ve çok yönlülüğü bir arada sunan bir otomobil olma özelliği taşıyor. Yenilenen tasarımı ve pratik özellikleriyle dikkat çeken Crossland, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlerin beğenisini kazanıyor. Araçta gelişmiş park pilotu, koltuk ve direksiyon ısıtması gibi özelliklerin yanı sıra çift renk tavan da bulunuyor.

Opel Crossland'in Temmuz 2023 fiyatlarıyla ilgili açıklanan bilgilere göre, aracın fiyatı Haziran ayında 846 bin 900 TL iken, Temmuz ayında bu fiyat 1 milyon 44 bin 900 TL olarak belirlendi. Yani, Crossland'e tam olarak 198 bin TL'lik bir zam yapıldı.

Aşağıda, Crossland'in Temmuz 2023 fiyat listesi yer almaktadır:

  • 1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL: 1.044.900 TL
  • 1.2 130 HP BENZİN ESSENTIAL: 1.122.900 TL
  • 1.2 130 HP BENZİN ELEGANCE: 1.200.900 TL

Opel Crossland, şehir içinde 5.70 lt/100 km, şehir dışında 4.10 lt/100 km ve ortalama olarak 4.70 lt/100 km yakıt tüketimi sunmaktadır.

Opel Crossland'in Temmuz 2023 fiyatlarındaki bu artış, araç almak isteyenleri etkileyecek bir faktör olabilir.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce konuştu! Emeklilere 5 Temmuz 2023'te yüzde 40 intibak zammı müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce konuştu! Emeklilere 5 Temmuz 2023'te yüzde 40 intibak zammı müjdesi!
Toyota Temmuz 2023 fiyat listesi patlama yaptı! Corolla Cross, Corolla, Yaris, CH-R fiyat listesi okkalı arttı! Toyota Temmuz 2023 fiyat listesi patlama yaptı! Corolla Cross, Corolla, Yaris, CH-R fiyat listesi okkalı arttı!
Peugeot 408 fiyatlarına el yakan güncelleme yapıldı! İşte güncel Peugeot 408 fiyat listesi... Peugeot 408 fiyatlarına el yakan güncelleme yapıldı! İşte güncel Peugeot 408 fiyat listesi...
10.000-20.000 ve 100.000 TL hesaplarda hazır! O bankada hesabı olan şubeye gitmeden çekecek 10.000-20.000 ve 100.000 TL hesaplarda hazır! O bankada hesabı olan şubeye gitmeden çekecek
Tapuda her şey değişti! Tapusu olanlara önemli duyuru yapıldı: Bilmeyen bin pişman olur! Tapuda her şey değişti! Tapusu olanlara önemli duyuru yapıldı: Bilmeyen bin pişman olur!
Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı! Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı! Volkswagen Temmuz ayı fiyat listesi şoka uğrattı! Polo, Golf, Passat, Tiguan, T-Roc, Taigo zamlı fiyatları arşa çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Ege'de Sıla rüzgarı esti
  • 02-07-2023 14:15

Ege'de Sıla rüzgarı esti

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
  • 02-07-2023 11:16

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!