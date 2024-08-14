OKX, FITFI ve BLOCK Sürekli Vadeli İşlemlerini ve Marjin Çiftlerini Delist Ediyor!

OKX, FITFI ve BLOCK Sürekli Vadeli İşlemlerini ve Marjin Çiftlerini Delist Ediyor!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 14-08-2024 12:42

Kripto borsası OKX, piyasa likiditesini artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla FITFI ve BLOCK sürekli vadeli işlemlerini ve marjin ticaret çiftlerini listeden çıkarıyor. 22 Ağustos 2024 saat 11:00 itibarıyla FITFIUSDT ve BLOCKUSDT sürekli vadeli işlemleri platformdan kaldırılacak. Bu süre zarfında ilgili emirler iptal edilecek ve kullanıcıların açık pozisyonları, OKX endeksinin aritmetik ortalama fiyatından teslim edilecek.

Eğer endeks fiyatında anormallik gözlemlenirse, OKX makul bir teslimat fiyatı belirleme hakkını saklı tutuyor. Marjin ticareti ve esnek kredi hizmetleri de bu süreçte yaklaşık bir saatliğine askıya alınacak. OKX, bu adımıyla daha istikrarlı bir ticaret ortamı sunmayı hedefliyor.

Unutmayın, bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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