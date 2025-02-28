Okan Bayülgen ve Selin Atasoy 11 yıllık ilişkilerini noktaladı!

Ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen, 11 yıldır birlikte olduğu prodüktör Selin Atasoy ile yollarını ayırdı. Şu sıralar "Drakula" adlı tiyatro oyunuyla adından söz ettiren Bayülgen'in, uzun yıllardır aşk yaşadığı Atasoy ile geçen ay ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Çiftin ayrılık sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, ilişkilerinin sessiz sedasız sona erdiği belirtiliyor.

Daha önce dört kez evlilik yapan ve 2008 yılında Şirin Ediger ile nikâh masasına oturan Okan Bayülgen’in, bu evlilikten İstanbul adında bir kızı bulunuyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bayülgen'in, ayrılık sonrası açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.