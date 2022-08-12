Oğuzhan Koç'un evlilik hazırlıkları: "Masa düzeni ayarlama durumuna geldik"

Oğuzhan Koç, önceki gün Arnavutköy’de bulunan bir ocakbaşından çıkarken objektiflere yakalandı. Şarkıcı, “Uzun uzun röportaj veremeyeceğim çünkü çok geç kaldım” dedi. Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ile beraber düğünlerinin yapılacağı yeri ziyaret edip son pürüzlere baktıklarını söyleyen Koç “Artık çok az kaldı. Masa düzenini ayarlama durumuna kadar geldik. İnşallah az kaldı evleniyoruz” dedi.

"TELAFİ ETMEK İÇİN SEVE SEVE GELİRİM"

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konseri yağış nedeni ile yarıda kesmesi çok konuşulan ve tepkilerin hedefi olan Oğuzhan Koç, konuyla ilgili de kısa bir açıklamada bulundu.

Koç, "Çok yağış olduğunda hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Aslında çok haberleşmesine ben de şaşırdım. Teknik aksaklıklar hep var, sağlık olsun. Tekrar beni çağırırlarsa telafi etmek için seve seve giderim." ifadelerini kullandı.