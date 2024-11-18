Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı itirafı: 'Ona da mutlaka gelir'

Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Oğuzhan Koç, ilk kez sahne aldığı yeni bir mekanda dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mekanı dolduran coşkulu kalabalığa teşekkür eden Koç, esprili bir şekilde “Sold out olmuşuz ama nazar değmesin diye söylemiyorum,” diyerek gecenin enerjisine dikkat çekti.

Sahne öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, yeni müzik projelerinden bahsetti. Kasım bitmeden yeni bir şarkı yayınlayacağını duyuran Koç, 2024 için yoğun bir takvim planladığını söyledi. “İkişer ay arayla yeni şarkılarla sahnede olmak istiyorum. Yazın biraz ara verdik ama şahane şarkılar ürettik. 15 günde bir bombardıman yapacağız!” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Yılbaşında sahne almaya hazırlanan Oğuzhan Koç, bu yıl Antalya’da hayranlarıyla buluşacak. Özel hayatında da mutluluğu yakalayan ünlü sanatçı, sevgilisi Hazal Subaşı’na şarkı yazma fikrine de sıcak baktığını belirtti. “Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben hep aşk şarkıları yazıyorum, ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz,” sözleriyle sevenlerini gülümsetti.

Oğuzhan Koç, hem sahne performansıyla hem de açıklamalarıyla hem dinleyicilerini hem de müzik dünyasını yeni projelerine dair meraklandırmayı başardı.