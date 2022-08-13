Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e dudak uçuklatan hediye!

Demet Özdemir'in nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşuluyordu. Nikah masasına oturmak için gün sayan çiftten,Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geleceği öğrenildi.. Güzel oyuncu için büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatan Koç, kesenin ağzını iyice açtı. Şarkıcının, düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.

ÜÇ AYRI GELİNLİK!

Demet Özdemir, tüm gözlerin çevrileceği gelinlik tasarımı için dünyaca ünlü markalar sıraya girse de, söz konusu firmalara Türk modacılarla çalışacağını iletip, teklifleri geri çevirdi. Üç ayrı gelinlik giyecek oyuncunun, gelinlikleri şimdiden merak konusu oldu.