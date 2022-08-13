  • 13 AĞUSTOS Cumartesi 22:42
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e dudak uçuklatan hediye!

26 Ağustos'ta dünya evine girecek olan Demet Özdemir (30) ile Oğuzhan Koç'un (37) düğün hazırlıkları devam ediyor. Daha önce kalabalık bir tören istediğini açıklayan güzel oyuncunun, düğünde üç ayrı gelinlik tercih edeceği söyleniyor. Ünlü şarkıcının ise müstakbel eşine iki milyon TL değerinde mücevher hediye edeceği gelen bilgiler arasında.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e dudak uçuklatan hediye!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2022 10:38

Demet Özdemir'in nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşuluyordu. Nikah masasına oturmak için gün sayan çiftten,Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geleceği öğrenildi.. Güzel oyuncu için büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatan Koç, kesenin ağzını iyice açtı. Şarkıcının, düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.

ÜÇ AYRI GELİNLİK!

Demet Özdemir, tüm gözlerin çevrileceği gelinlik tasarımı için dünyaca ünlü markalar sıraya girse de, söz konusu firmalara Türk modacılarla çalışacağını iletip, teklifleri geri çevirdi. Üç ayrı gelinlik giyecek oyuncunun, gelinlikleri şimdiden merak konusu oldu.

Merve Boluğur'dan gazetecilere 'Sessiz' tepki!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihlerini açıkladı!
YORUMLAR