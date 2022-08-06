Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e aşk şarkısı!

Bu yazın İstanbul'da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman duygulandırarak unutulmaz bir konseri daha tamamladı.

Oğuzhan Koç'u biletleri günler öncesi tükenen konserinde nişanlısı Demet Özdemir de yalnız bırakmadı. Koç'un ise Özdemir'e bir sürprizi vardı. Ünlü şarkıcı, nişanlısı Demet Özdemir'e yazdığı şarkıyı ilk kez konserinde söyledi.