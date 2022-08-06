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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e aşk şarkısı!

Oğuzhan Koç önceki akşam herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla hafızalarda yer edecek bir konsere daha imza attı. Ünlü şarkıcının kendisini dinlemeye gelen sevgilisi Demet Özdemir'e bir de sürprizi vardı. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e aşk şarkısı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2022 17:15

Bu yazın İstanbul'da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman duygulandırarak unutulmaz bir konseri daha tamamladı.

Oğuzhan Koç'u biletleri günler öncesi tükenen konserinde nişanlısı Demet Özdemir de yalnız bırakmadı. Koç'un ise Özdemir'e bir sürprizi vardı. Ünlü şarkıcı, nişanlısı Demet Özdemir'e yazdığı şarkıyı ilk kez konserinde söyledi.

 