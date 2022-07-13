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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir birbirlerini öpmeye doyamadı!

Kısa bir ayrılık sürecinden sonra 'Aşk yeniden' diyen ve ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Şimdilerde birlikte çıktıkları tatilin tadını çıkaran ve arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan çift, birbirlerini öpmeye doyamadı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir birbirlerini öpmeye doyamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2022 09:51

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’de tatil yapıyor.  Çift önceki gün bir beachte objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı. 

İlerleyen saatlerde yakın dostları Mustafa Aksakallı da çifte katıldı. Demet Özdemir, Aksakallı'dan elini öperek yüz dolar aldı. Özdemir'e karşılık Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öperek aldığı 100 doları Demet'e verdi. Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.

 

 

 

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