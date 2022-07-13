Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir birbirlerini öpmeye doyamadı!

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’de tatil yapıyor. Çift önceki gün bir beachte objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı.

İlerleyen saatlerde yakın dostları Mustafa Aksakallı da çifte katıldı. Demet Özdemir, Aksakallı'dan elini öperek yüz dolar aldı. Özdemir'e karşılık Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öperek aldığı 100 doları Demet'e verdi. Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.