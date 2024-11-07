Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı yalnız bırakmadı!

Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı “İlk ve Son” dizisinin özel gala yemeği geçtiğimiz gece Mecidiyeköy'de düzenlendi. Subaşı, dizinin gala gecesinde göz kamaştıran bir şıklıkla boy gösterirken, gecede onu yalnız bırakmayan sevgilisi Oğuzhan Koç da yanında yer aldı.

Geceye siyah bir elbise ile katılan Hazal Subaşı, derin yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı. İddialı tarzını uzun çizmelerle tamamlayan güzel oyuncu, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Subaşı, hayranlarından tam not alırken, Koç ile samimi görüntüleri de gözlerden kaçmadı.

Özel galanın ardından baş başa bir akşam geçiren çift, gecenin ilerleyen saatlerinde hızlıca araçlarına binerek mekandan ayrıldı. Gecede birbirlerine destek olan ve eğlenceli anlar geçiren ikili, sosyal medyada “Aşk dolu çift” yorumları aldı.