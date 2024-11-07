Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı yalnız bırakmadı!

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan “İlk ve Son” Galasında Aşk Dolu Gece

Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı yalnız bırakmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2024 15:52

Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı “İlk ve Son” dizisinin özel gala yemeği geçtiğimiz gece Mecidiyeköy'de düzenlendi. Subaşı, dizinin gala gecesinde göz kamaştıran bir şıklıkla boy gösterirken, gecede onu yalnız bırakmayan sevgilisi Oğuzhan Koç da yanında yer aldı.

Geceye siyah bir elbise ile katılan Hazal Subaşı, derin yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı. İddialı tarzını uzun çizmelerle tamamlayan güzel oyuncu, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Subaşı, hayranlarından tam not alırken, Koç ile samimi görüntüleri de gözlerden kaçmadı.

Özel galanın ardından baş başa bir akşam geçiren çift, gecenin ilerleyen saatlerinde hızlıca araçlarına binerek mekandan ayrıldı. Gecede birbirlerine destek olan ve eğlenceli anlar geçiren ikili, sosyal medyada “Aşk dolu çift” yorumları aldı.

Benzer Haberler
Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk” Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’tan yeni romantik komedi: “39 Derecede Aşk”
Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor! Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
Çağlar Ertuğrul’a set arkadaşlarından doğum günü sürprizi! Çağlar Ertuğrul’a set arkadaşlarından doğum günü sürprizi!
Nurgül Yeşilçay: “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum” Nurgül Yeşilçay: “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum”
Fırat Çelik’ten Nilperi Şahinkaya ile aşk iddialarına sert yanıt: “Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?” Fırat Çelik’ten Nilperi Şahinkaya ile aşk iddialarına sert yanıt: “Kim kiminle sevişiyor, bunu mu tartışacağız?”
Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Hafsanur Sancaktutan’a İtalya ve İspanya’dan büyük ilgi!
  • 04-11-2024 14:55

Hafsanur Sancaktutan’a İtalya ve İspanya’dan büyük ilgi!

İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı
  • 06-11-2024 18:14

İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi:
  • 06-11-2024 10:30

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi: "Babam hayatta!"

Birol Can’dan yeni türkü
  • 01-11-2024 09:37

Birol Can’dan yeni türkü

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
  • 07-11-2024 19:01

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!