Oğuzhan Koç: Nazara gelmek istemiyoruz!

Oğuzhan Koç önceki gün yeni reklam kampanyasını düzenlenen bir lansman geccesiyle kutladı. Geccenin sonunda magazin muhabirlerinin sorularına cevap veren şarkıcı, "Reklamımızın başarısını kutlamak hem de birlikte olduğumuzu haykırmak için bu etkinliği yaptık." dedi.





"TATLIYLA BAŞLAMASAYDIK İYİYDİ"



Muhabirlerin, "Reklam çekimlerinde de bolca yemek yemişsiniz." sözleri üzerine Oğuzhan Koç, "Hamburger, pizza, baklava, kebap hepsinden bolca yedim. İlk tatlı ile başlamasaydık iyiydi ama hala reklamda yediğim yemeklerin kilosunu veriyorum." ifadelerini kullandı.





"ESER ÜLKEYİ KANDIRIYOR"

Basın mensuplarının, "Yakın arkadaşınız Eser Yenenler’e de yemek gönderiyor musunuz? O diyetteydi en son." sorusu karşısında kahkaha atan ünlü şarkıcı, "Eser 30 senedir ülkeyi kandırıyor, 'Diyet yapıyorum diye." şeklinde konuştu.







ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ



Anneler Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir’e kedisi Civan’ın adına çiçek gönderen Koç, "Biz küçük bir espri yapmak istedik. Civan’ın adına Demet’e bir çiçek hediye ettik, o da onun annesi sonuçta..." dedi.



"BANA BURADAN İLAN-I AŞK MI YAPTIRACAKSINIZ?

Oğuzhan Koç, İbrahim Selim’in programında söylediği "Demet'ten gözlerimi alamıyorum" sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine, "Bana buradan bir daha ilan-ı aşk mı yaptıracaksınız? Her şey çok güzel. Nazara da gelmek istemiyoruz. İnşallah tamamına da erdireceğiz." ifadelerini kullandı.